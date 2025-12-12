- Дата публікації
"Холостяк-14": хто з учасниць залишить сьогодні проєкт
Пропонуємо проголосувати за дівчину, з якою, на вашу думку, сьогодні попрощається Тарас Цимбалюк.
Сьогодні, 12 грудня, в ефірі СТБ показують дев’ятий випуск реалітішоу «Холостяк-14».
У проєкті за серце головного героя Тараса Цимбалюка змагається четверо учасниць: Анастасія Половинкіна, Дар’я Романець, Ірина Пономаренко і Надін Головчук.
Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні і обрати дівчину, яку, на вашу думку, Тарас Цимбалюк сьогодні відправить додому.