ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

"Холостяк-14": хто з учасниць залишить сьогодні проєкт

Пропонуємо проголосувати за дівчину, з якою, на вашу думку, сьогодні попрощається Тарас Цимбалюк.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
"Холостяк-14": хто з учасниць залишить сьогодні проєкт

Сьогодні, 12 грудня, в ефірі СТБ показують дев’ятий випуск реалітішоу «Холостяк-14».

У проєкті за серце головного героя Тараса Цимбалюка змагається четверо учасниць: Анастасія Половинкіна, Дар’я Романець, Ірина Пономаренко і Надін Головчук.

Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні і обрати дівчину, яку, на вашу думку, Тарас Цимбалюк сьогодні відправить додому.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Дар’я Романець

Дар’я Романець

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

Надін Головчук

Надін Головчук

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie