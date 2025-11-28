- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
"Холостяк-14": хто з учасниць залишить сьогодні шоу
Беріть участь в опитуванні: кого, на вашу думку, сьогодні Тарас Цимбалюк відправить додому.
Сьогодні в ефірі СТБ покажуть сьомий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14».
За серце головного героя Тараса Цимбалюка у проєкті змагаються восьмеро дівчат: Анастасія Половинкіна, Валерія Жуковська, Дар’я Романець, Ірина Кулешина, Ірина Пономаренко, Надін Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.
Хто з них, на вашу думку, не отримає від Тараса троянду і поїде додому?
Нагадаємо, минулого випуску фотографиня Юлія Коренюк за власним бажанням покинула шоу. Причина її рішення шокувала Тараса Цимбалюка.