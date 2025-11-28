ТСН у соціальних мережах

"Холостяк-14": хто з учасниць залишить сьогодні шоу

Беріть участь в опитуванні: кого, на вашу думку, сьогодні Тарас Цимбалюк відправить додому.

"Холостяк-14": хто з учасниць залишить сьогодні шоу

Сьогодні в ефірі СТБ покажуть сьомий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14».

За серце головного героя Тараса Цимбалюка у проєкті змагаються восьмеро дівчат: Анастасія Половинкіна, Валерія Жуковська, Дар’я Романець, Ірина Кулешина, Ірина Пономаренко, Надін Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Валерія Жуковська

Валерія Жуковська

Дар’я Романець

Дар’я Романець

Ірина Кулешина

Ірина Кулешина

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

Надін Головчук

Надін Головчук

Оксана Шанюк

Оксана Шанюк

Ольга Дзундза

Ольга Дзундза

Хто з них, на вашу думку, не отримає від Тараса троянду і поїде додому?

Нагадаємо, минулого випуску фотографиня Юлія Коренюк за власним бажанням покинула шоу. Причина її рішення шокувала Тараса Цимбалюка.

