- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
"Холостяк-14": кому з учасниць Тарас Цимбалюк вручив троянду
У проєкті продовжили участь 16 дівчат.
На каналі СТБ показали другий випуск 14-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». Під час нього відбулася перша церемонія троянд.
Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк зробив свій вибір і вручив троянди дівчатам, які його зацікавили. Вони продовжать боротися за його серце у шоу. Тож, далі пройшло 16 учасниць:
За кого з учасниць вболіваєте ви?