"Холостяк-14": кому з учасниць Тарас Цимбалюк вручив троянду

У проєкті продовжили участь 16 дівчат.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

На каналі СТБ показали другий випуск 14-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». Під час нього відбулася перша церемонія троянд.

Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк зробив свій вибір і вручив троянди дівчатам, які його зацікавили. Вони продовжать боротися за його серце у шоу. Тож, далі пройшло 16 учасниць:

