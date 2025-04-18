"Холостяк-14": стало відомо ім'я героя нового сезону шоу

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

На екрани цієї осені повернеться довгоочікуване романтичне реалітішоу "Холостяк". Телеканал СТБ оголосив ім'я головного героя чотирнадцятого сезону проєкту. Ним став український актор Тарас Цимбалюк.

"У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, ми готові назвати імʼя нового Холостяка – найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк.

Ми отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби це був саме він. У свої 35 Тарас має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках.

Реклама

Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", - йдеться у дописі на офіційній сторінці проєкту в Instagram.