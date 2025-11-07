ТСН у соціальних мережах

"Холостяк-14": стало відомо, кого з учасниць Тарас Цимбалюк відправив додому

Головний герой проєкту попрощався з двома дівчатами.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Відбувся четвертий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк під час подвійного побачення вирішив попрощатися з Юлією Артюх.

Юлія Артюх

Юлія Артюх

А під час церемонії троянд Тарас відправив додому ще одну учасницю — Надію Авраменко.

«Я відчуваю між нами лише дружній вайб, тому я не можу тобі дати цю троянду», — сказав Цимбалюк дівчині.

За кадром він додав: «У нас все-таки проєкт про стосунки, і він повинен бути наповнений взаємною романтикою — не було у нас такого з Надею».

«Добре. Дякую. Я тобі бажаю знайти саме ту», — відповіла йому Надія.

Надія Авраменко

Надія Авраменко

