"Холостяк-14": стало відомо, кого з учасниць Тарас Цимбалюк відправив додому
Головний герой проєкту попрощався з двома дівчатами.
Відбувся четвертий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк під час подвійного побачення вирішив попрощатися з Юлією Артюх.
А під час церемонії троянд Тарас відправив додому ще одну учасницю — Надію Авраменко.
«Я відчуваю між нами лише дружній вайб, тому я не можу тобі дати цю троянду», — сказав Цимбалюк дівчині.
За кадром він додав: «У нас все-таки проєкт про стосунки, і він повинен бути наповнений взаємною романтикою — не було у нас такого з Надею».
«Добре. Дякую. Я тобі бажаю знайти саме ту», — відповіла йому Надія.