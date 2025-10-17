- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 458
- 1 хв
"Холостяк-14" стартував: які учасниці першими познайомилися з Тарасом Цимбалюком
Головний герой проєкту познайомився вже з п’ятьма дівчатами.
Сьогодні, 17 жовтня, на телеканалі СТБ стартував 14-ий сезон романтичного реалітішоу «Холостяк». Головним героєм проєкту нинішнього сезону є український актор Тарас Цимбалюк.
Холостяк вже встиг познайомитися з першими п’ятьма учасницями шоу. Першою з лімузину до головного героя вийшла 29-річна вчителька з алгебри та геометрії Яна з Києва.
Другою на знайомство відправилась 20-річна володарка титулу «Міс Україна-2023» Софія.
Третьою учасницею, яка познайомилась із Цимбалюком, була 38-річна фітнес-тренерка Оля.
Четвертою познайомилась із Тарасом 35-річна фотографиня Юля з Одеси.
П’ятою стала 26-річна модель Надін із Хмельницька.