Шоу-бізнес
458
1 хв

"Холостяк-14" стартував: які учасниці першими познайомилися з Тарасом Цимбалюком

Головний герой проєкту познайомився вже з п’ятьма дівчатами.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Сьогодні, 17 жовтня, на телеканалі СТБ стартував 14-ий сезон романтичного реалітішоу «Холостяк». Головним героєм проєкту нинішнього сезону є український актор Тарас Цимбалюк.

Холостяк вже встиг познайомитися з першими п’ятьма учасницями шоу. Першою з лімузину до головного героя вийшла 29-річна вчителька з алгебри та геометрії Яна з Києва.

Яна

Яна

Другою на знайомство відправилась 20-річна володарка титулу «Міс Україна-2023» Софія.

Софія

Софія

Третьою учасницею, яка познайомилась із Цимбалюком, була 38-річна фітнес-тренерка Оля.

Оля

Оля

Четвертою познайомилась із Тарасом 35-річна фотографиня Юля з Одеси.

Юля

Юля

П’ятою стала 26-річна модель Надін із Хмельницька.

Надін

Надін

