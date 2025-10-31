ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

"Холостяк-14": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу Тарас Цимбалюк

Проєкт залишило одразу троє дівчат.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
"Холостяк-14": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу Тарас Цимбалюк

Відбувся третій випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Під час церемонії троянд головний герой проєкту — Тарас Цимбалюк — вирішив попрощатися одразу з двома дівчатами.

Актор відправив додому Ніколетту, з якою у нього під час другої зустрічі на проєкті «не клеїлась» розмова.

Ніколетта

Ніколетта

Потім Тарас попрощався з Вікою, з якою, за його словами, вони різні.

Віка

Віка

А одна з учасниць — Софія — через конфлікт із конкурентками вирішила залишити проєкт. Про її рішення Цимбалюк дізнався від інших учасниць під час церемонії троянд.

Софія

Софія

Тож, боротися за серце головного героя у проєкті продовжує 13 учасниць.

Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie