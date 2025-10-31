- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 232
- Час на прочитання
- 1 хв
"Холостяк-14": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу Тарас Цимбалюк
Проєкт залишило одразу троє дівчат.
Відбувся третій випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Під час церемонії троянд головний герой проєкту — Тарас Цимбалюк — вирішив попрощатися одразу з двома дівчатами.
Актор відправив додому Ніколетту, з якою у нього під час другої зустрічі на проєкті «не клеїлась» розмова.
Потім Тарас попрощався з Вікою, з якою, за його словами, вони різні.
А одна з учасниць — Софія — через конфлікт із конкурентками вирішила залишити проєкт. Про її рішення Цимбалюк дізнався від інших учасниць під час церемонії троянд.
Тож, боротися за серце головного героя у проєкті продовжує 13 учасниць.