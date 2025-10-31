"Холостяк-14": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу Тарас Цимбалюк

Реклама

Відбувся третій випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Під час церемонії троянд головний герой проєкту — Тарас Цимбалюк — вирішив попрощатися одразу з двома дівчатами.

Актор відправив додому Ніколетту, з якою у нього під час другої зустрічі на проєкті «не клеїлась» розмова.

Потім Тарас попрощався з Вікою, з якою, за його словами, вони різні.

А одна з учасниць — Софія — через конфлікт із конкурентками вирішила залишити проєкт. Про її рішення Цимбалюк дізнався від інших учасниць під час церемонії троянд.

Тож, боротися за серце головного героя у проєкті продовжує 13 учасниць.