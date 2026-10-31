"Холостяк-15": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу В’ячеслав Кравцов

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Відбувся третій випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-15». Під час церемонії троянд головний герой проєкту — В’ячеслав Кравцов — вирішив попрощатися одразу з трьома дівчатами.

Баскетболіст відправив додому 22-річну SMM-менеджерку Марію Пейзак. Прощаючись з нею, Кравцов зазначив, що зберіг про неї тепле враження. Однак спілкування протягом тижня не змінило його почуттів, тож продовжувати їхню історію він не став.

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«Після нашого спілкування цього тижня я не змінив думки про тебе. Для мене ти залишилася такою ж доброю, ніжною, сентиментальною та дуже відповідальною. Але, враховуючи свій досвід, я відчуваю, що сьогодні не можу дати тобі троянду», — пояснив В’ячеслав.

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Потім В’ячеслав попрощався з 31-річною повітряною гімнасткою Маріє Захватовою. Головний герой подякував їй за відвертість і готовність порушувати непрості теми, проте вирішив завершити їхнє знайомство.

«Для тебе важливо вчасно піднімати складні теми. Я дуже дякую тобі за сміливість та все ж буду чесним. Вибач, але в мене немає для тебе троянди», — сказав він.

Третьою учасницею, яка залишила реаліті, стала 32-річна інженерка дронарні Анна Мишак. На рішення Кравцова вплинула ситуація з погрозами на адресу іншої дівчини.

Нагадаємо, Марія Захватова заявила, що після першої вечірки Анна їй погрожувала. Вона сказала їй: «Тобі кінець! Я тебе знищу». Мишак назвала свої слова проявом емоцій і відмовилася вибачатися. Згодом Марія розповіла про конфлікт В’ячеславу під час особистої розмови.

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Пояснення Анни не переконали головного героя. Він наголосив, що така поведінка для нього неприйнятна.

«Для мене погрози на адресу інших дівчат — це межа, яку не можна переступати. Я таке не можу прийняти. Вибач, але нам варто попрощатись сьогодні», — звернувся Кравцов до Мишак.

Боротися за серце головного героя у проєкті продовжує 12 учасниць.

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