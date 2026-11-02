Хрещениця Елізабет Тейлор показала коштовності покійної акторки на раніше небачених фото

Прикраси Елізабет Тейлор / © Associated Press

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Архів прикрас нещодавно знову опинився в центрі уваги після того, як одну з коштовностей від Bulgari, що належала акторці, одягнула Кім Кардашян. Телезірка приміряла кольє зі смарагдами та діамантами під час промотуру до серіалу All’s Fair у Римі.

Кім Кардашян у кольє Елізебет Тейлор / © Instagram Кім Кардашян

«Кумедно, коли речі, які ти так добре знаєш завдяки людям, близьким до їхніх власників, раптом стають предметом активного обговорення в новинах», — написала Вікторія в підписі до фотографій.

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У дописі були фотографії її дітей, які позували в прикрасах Елізабет Тейлор. Серед них — каблучки, тіара та кольє.

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Дитина Вікторії Бріннер у смарагдовому кольє Елізабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

«Це були неймовірні коштовності, і мені пощастило 2011 року сфотографувати в них своїх дітей. Насолоджуйтеся! Елізабет Тейлор назавжди», — додала вона.

Дитина Вікторії Бріннер у смарагдовому кольє Елізабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Колекція прикрас Тейлор, до якої входила, зокрема, діамантова тіара XIX століття від її чоловіка Майка Тодда, була продана на аукціоні більш ніж за 137 мільйонів доларів. Раніше акторка також продала діамант Taylor-Burton вагою 69,42 карата. Спочатку Бертон придбав його за 1,1 мільйона доларів як подарунок дружині на її 40-річчя. Згодом прикрасу продали за приблизно 5 мільйонів доларів. Частину отриманих коштів Тейлор використала для будівництва лікарні в Ботсвані.

Каблучка та кольє Елізабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Дитина Вікторії Бріннер у тіарі Елізабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Вікторія була хрещеницею Елізабет Тейлор, а також ще однієї легенди кіно — Одрі Гепберн, яка була найкращою подругою її матері Доріс.

Каблучка Елізабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Каблучка Елізабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Також в одній зі сцен серіалу героїня Кардаш’ян одягає знамениту накидку Тейлор Tiziani Roma Scorpio. А згодом, у жовтні цього року, на прем’єрі серіалу в Римі її можна було побачити на Кріс Дженнер.

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Кім Кардашян, Елізабет Тейлор

В іншій публікації в Instagram засновниця SKIMS розповіла, що багато років тому їй випала нагода ще ближче познайомитися з особистим архівом Тейлор.

«Коли вона померла, мене запросили до її будинку й показали сейф з усіма її коштовностями, перш ніж звідти все вивезли», — розповіла Кардаш’ян. «Тож я змогла побачити все в її будинку: прикраси, які ще лежали в сейфі, усі її речі, меблі. Я побувала там майже одразу після її смерті. Знаю, це звучить неймовірно, але мені вдалося побачити все це, зокрема й речі в її фіолетовій гардеробній», — додала вона.

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Кардаш’ян також розповіла, що їй пощастило особисто поговорити з Тейлор телефоном про смарагдове кольє з діамантами ще до смерті акторки, яка пішла з життя 23 березня 2011 року.

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