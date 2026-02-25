ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
264
1 хв

Христина Соловій у плісованій мініспідниці продемонструвала стрункі ноги на івенті у Києві

Артистка побувала на прем’єрі української стрічки «Мавка».

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Христина Соловій

Христина Соловій відвідала масштабну прем’єру фентезійного фільму «Мавка. Справжній міф» у палаці «Україна».

На заході співачка постала у кокетливому образі. На ній був жакет кольору хакі з накладними кишенями і чорна плісована мініспідниця, яка підкреслила її стрункі ноги. Аутфіт Христина доповнила чорними капроновими колготами і замшевими оливковими туфлями на високих платформах і підборах.

Христина Соловій

Соловій зробила милу зачіску, прикрасивши її молочним бантом, макіяж із кораловою помадою і червоний манікюр.

Нагадаємо, фільм «Мавка. Справжній міф» виходить у національний прокат 1 березня, а допрем’єрні покази стартують від 26 лютого.

264
