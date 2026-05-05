Хто підтягується краще: Вікторія Бекхем vs. Девід Бекхем
Подружжя любить проводити спільні тренування в спортзалі.
51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця культового гурту Spice Girls — поділилася у своєму Instagram серією фото і відео зі спільного тренування з чоловіком, 51-річним ексфутболістом Девідом Бекхемом.
Зіркова пара показала, як підтримує форму: вони по черзі виконували підтягування, демонструючи чудову фізичну підготовку і спортивний азарт. Відео вийшло не тільки мотивуючим, а й з ноткою гумору, адже подружжя явно насолоджувалося процесом і жартувало одне над одним.
Пізніше Девід не упустив можливості похизуватися своїм рельєфним пресом, тоді як Вікторія зробила акцент на своїй гнучкості та продемонструвала свою розтяжку. У підписі до одного з кадрів дизайнерка з іронією звернулася до підписників: «Чи зможе він так?» — натякнувши на те, що її чоловікові навряд чи вдасться повторити подібну вправу.
