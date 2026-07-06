Хто виступить на Atlas Festival 2026: від легенд української сцени до молодих зірок

Atlas Festival 2026

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Цьогоріч Atlas Festival відбудеться у Києві 17–19 липня під слоганом «Об’єднує. Надихає. Допомагає». Уже традиційно фестиваль стане не лише масштабною музичною подією, а й платформою для благодійності та підтримки України.

Разом із фондом «Повернись живим» і ПриватБанком організатори запускають масштабний збір 150 мільйонів гривень на підтримку проєкту «Дронопад», який допоможе посилити захист українського неба.

«Збір 150% — це про кожного з нас. У часи, коли здається, що сили на межі, ми знаходимо в собі ще 50% зверху. Бути частиною Family означає розділяти ці цінності. Ти не просто донатиш — ти і є ці 150%», — зазначають організатори фестивалю.

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Хто виступить на Atlas Festival 2026

На гостей чекають десятки українських артистів, які представляють різні музичні жанри — від попмузики й року до інді, альтернативи, репу та електроніки.

17 липня головними зірками фестивалю стануть:

MONATIK

«Жадан і Собаки»

NIKOW та інші

18 липня на сцену вийдуть:

Артем Пивоваров

KOLA

«Один в каное»

SadSvit та інші

19 липня публіку розважатимуть:

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«Бумбокс»

«Без Обмежень»

«Друга Ріка»

KURGAN & AGREGAT

breathe та інші

Крім гедлайнерів, у програмі фестивалю заявлені «Хейтспіч», The Unsleeping, SKYLERR, «Фактично Самі», Shmiska, літературно-музичне об’єднання «МУР», LATEXFAUNA, Шугар, Zwyntar, Phil It, IVAN LIULENOV, KLER, Ницо Потворно, «Теорія Розбитих Вікон», DREVO, KHAYAT та багато інших.

Перший міжнародний артист фестивалю

Організатори вже оголосили й першого міжнародного учасника цьогорічного лайнапу. Вперше на сцені Atlas Festival виступить австралійський дует breathe.

Музичний проєкт із Сіднея, до складу якого входять Ендрю Грант і Шон Вокер, працює у жанрах downtempo та electronic soul. Їхня музика поєднує атмосферне звучання, глибокий суббас, м’який вокал і кінематографічну естетику.

breathe

Самі музиканти вже звернулися до українських шанувальників із теплими словами:

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«Ми їдемо до України, бо деякі зв’язки мають стати реальними — віч-на-віч, в одній кімнаті, дихаючи одним повітрям. Для тих, хто відчуває. Для України».

Цьогорічний Atlas Festival вкотре доводить, що сучасна українська музика — це не лише концерти та яскраві виступи, а й спільнота людей, які готові об’єднуватися заради важливих справ. Саме тому фестиваль уже давно став не просто музичною подією літа, а символом єдності, підтримки та незламності.

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