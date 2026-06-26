Художниця костюмів приквелу "Білявки в законі" розповіла про те, як одягала головну героїню

Приквел "Білявки в законі"

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«Для нас це було питанням не зосереджуватися на дизайнерських речах», — розповіла вона ексклюзивно виданню Page Six на прем’єрі серіалу. «Йшлося більше про пошук речей, які здавалися справжніми для Елль, відповідали тому ностальгійному відчуттю, яке ми намагалися створити, і були правдивими для нашого всесвіту „Білявки в законі“», — додала вона.

«Elle» розповідає про підліткові роки Елль Вудс, коли вона була ученицею старших класів у Сіетлі — ще до того, як перетворилася із сором’язливої дівчини з мріями про заміжжя на надзвичайно кмітливу студентку Гарвардської школи права.

Байблоу пояснює, що в серіалі, який уже отримав схвалення на другий сезон, є «дизайнерські» речі, але багато образів були знайдені під час пошуків, а не отримані шляхом звернень до дизайнерів із проханням надати одяг.

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«Ми просто шукали речі, які здавалися правильними саме для нас», — додала вона.

Байблоу пояснила, що команда не переймалася тим, звідки саме походять образи, якщо вони працювали в кадрі.

«У нас є речі із секонд-гендів, — сказала вона. — У нас є вінтажні речі. У нас є дизайнерські речі з архівів. У нас є речі, які ми створили самі. У нас є нові речі. Це справді суміш усього спектра одягу».

«Цей персонаж настільки культовий і справді витримав випробування часом, тому мати можливість долучитися й допомогти розповісти цю історію — це… я не могла б просити про щось більше».

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На рожевій прем’єрі були присутні актори серіалу та оригінальна Елль Вудс — Різ Візерспун, яка прийшла разом зі своїм сином Діконом. 22-річний Дікон відтворив образ свого батька з червоної доріжки прем’єри «Білявки в законі» 2001 року — поєднав чорний костюм із сонцезахисними окулярами Ray-Ban та рожевою краваткою.

Різ Візерспун та її син / © Getty Images

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