Художниця з костюмів «Диявол носить Prada 2» розповіла історію 31-каратного кольє Емілі Блант

Емілі Блант, скриншот із 20th Century Studios / YouTube

У фільмі «Диявол носить Prada 2» героїня акторки Емілі Блант має роман із ексцентричним мільярдером, який засипає її розкішними подарунками — зокрема неймовірним кольє від відомого бренду Tiffany & Co.

Прикраса унікальна тим, що інкрустована 31 каратним аквамарином та більш ніж 58 каратами діамантів.

«Я трохи „помучила“ [команду Tiffany]», — розповіла дизайнерка костюмів фільму Моллі Роджерс виданню Page Six Style. «Я хотіла побачити багато кольє, бо я така людина. Я постійно казала: „Що ще у вас є? Що в задній кімнаті, що ви мені не показуєте? Я хочу бути враженою!“ Їм довелося привозити прикраси з усього світу, і я пам’ятаю, як мені було дуже ніяково через страхування [цих речей]. Ці вироби буквально перевозили вручну!».

Роджерс наполягала, щоб коштовність у фільмі не була «чимось, що я вже бачила на червоній доріжці», щоб уникнути відчуття застарілості сцени. Так з’явився переможний аквамариновий витвір із ботанічної колекції Tiffany Blue Book 2022 року.

«Ми нарешті знайшли правильний варіант», — сказала вона. «Цей синій камінь з її рудим волоссям — це дуже, дуже гарне поєднання».

