ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Художниця з костюмів «Диявол носить Prada 2» розповіла історію 31-каратного кольє Емілі Блант

У одній із сцен фільму з’явилася розкішна прикраса, яка, як виявилось, була абсолютно справжньою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Емілі Блант, скриншот із 20th Century Studios / YouTube

Емілі Блант, скриншот із 20th Century Studios / YouTube

У фільмі «Диявол носить Prada 2» героїня акторки Емілі Блант має роман із ексцентричним мільярдером, який засипає її розкішними подарунками — зокрема неймовірним кольє від відомого бренду Tiffany & Co.

Прикраса унікальна тим, що інкрустована 31 каратним аквамарином та більш ніж 58 каратами діамантів.

Емілі Блант, скриншот із 20th Century Studios / YouTube

Емілі Блант, скриншот із 20th Century Studios / YouTube

«Я трохи „помучила“ [команду Tiffany]», — розповіла дизайнерка костюмів фільму Моллі Роджерс виданню Page Six Style. «Я хотіла побачити багато кольє, бо я така людина. Я постійно казала: „Що ще у вас є? Що в задній кімнаті, що ви мені не показуєте? Я хочу бути враженою!“ Їм довелося привозити прикраси з усього світу, і я пам’ятаю, як мені було дуже ніяково через страхування [цих речей]. Ці вироби буквально перевозили вручну!».

Роджерс наполягала, щоб коштовність у фільмі не була «чимось, що я вже бачила на червоній доріжці», щоб уникнути відчуття застарілості сцени. Так з’явився переможний аквамариновий витвір із ботанічної колекції Tiffany Blue Book 2022 року.

«Ми нарешті знайшли правильний варіант», — сказала вона. «Цей синій камінь з її рудим волоссям — це дуже, дуже гарне поєднання».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie