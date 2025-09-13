ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Хизувалася величезним діамантом від Роналду: Джорджина Родрігес прийшла на світський вечір

Зірка обрала скромну сукню, щоб не відволікати увагу від діамантів.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Associated Press

31-річна модель, інфлюенсерка і кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду — часта гостя на світських заходах, де може похизуватися новим вбранням і подарунками від нареченого. Цього тижня Джорджина Родрігес з’явилася на благодійному вечорі в Нью-Йорку Caring for Women, організованому фондом Kering Foundation в Нью-Йорку.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина одягла лаконічну сукню, що обтискала фігуру, у неї не було бретельок, а міді-спідницю прикрашав розріз. Також візажисти і стилісти зробили їй макіяж у нюдовій гамі і зачіску на один бік з локонами.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Однак не сукня була головною в цьому образі, а діаманти зірки. Джорджина позувала перед фотографами і демонструвала свої величезні камені на руках і шиї, а також головний з них — каблучку із заручин від Кріштіану Роналду.

Точна вартість цієї прикраси, звісно ж, невідома, але за припущеннями експертів у ювелірній справі, овальний діамант у центрі важить 22 карати, а вартість усієї прикраси може становити 1,2 млн доларів.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Також кохана Роналду відвідала нещодавно 82-й Венеційський кінофестиваль. Джорджина вийшла на червону доріжку в ефектній чорній сукні з бежевою підкладкою, що створювала так званий «голий» ефект. Її гарна сукня була від Roberto Cavalli, а носила зірка її у поєднанні з прикрасами від Pasquale Bruni — сережками, кількома каблучками у квітковому дизайні та широким чокером у вигляді квітки.

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_5 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_6 / © Associated Press

© Associated Press

