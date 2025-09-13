Хизувалася величезним діамантом від Роналду: Джорджина Родрігес прийшла на світський вечір

Джорджина Родрігес / © Associated Press

31-річна модель, інфлюенсерка і кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду — часта гостя на світських заходах, де може похизуватися новим вбранням і подарунками від нареченого. Цього тижня Джорджина Родрігес з’явилася на благодійному вечорі в Нью-Йорку Caring for Women, організованому фондом Kering Foundation в Нью-Йорку.

Джорджина одягла лаконічну сукню, що обтискала фігуру, у неї не було бретельок, а міді-спідницю прикрашав розріз. Також візажисти і стилісти зробили їй макіяж у нюдовій гамі і зачіску на один бік з локонами.

Однак не сукня була головною в цьому образі, а діаманти зірки. Джорджина позувала перед фотографами і демонструвала свої величезні камені на руках і шиї, а також головний з них — каблучку із заручин від Кріштіану Роналду.

Точна вартість цієї прикраси, звісно ж, невідома, але за припущеннями експертів у ювелірній справі, овальний діамант у центрі важить 22 карати, а вартість усієї прикраси може становити 1,2 млн доларів.

Також кохана Роналду відвідала нещодавно 82-й Венеційський кінофестиваль. Джорджина вийшла на червону доріжку в ефектній чорній сукні з бежевою підкладкою, що створювала так званий «голий» ефект. Її гарна сукня була від Roberto Cavalli, а носила зірка її у поєднанні з прикрасами від Pasquale Bruni — сережками, кількома каблучками у квітковому дизайні та широким чокером у вигляді квітки.