Хвора на рак модель Б’янка Балті з’явилася в Італії з новою зачіскою

Б’янка Балті / © Getty Images

Реклама

Італійська супермодель, яка вже деякий час живе в Лос-Анджелесі, прибула на батьківщину, щоб відвідати презентацію Vogue World. Б’янка Балті просто сяяла, коли позувала перед Палаццо Маріно для фото.

Модель одягла чорну спідницю, легкий рожевий топ з великою квіткою і накинула на плечі об’ємну шубу. Також помітно, що у Б’янки відросло волосся після курсу хіміотерапії, яку вони проходила під час лікування раку.

Б’янка Балті / © Getty Images

На своїй сторінці в Instagram модель також опублікувала допис, у якому розповіла про волосся та показала, які етапи їй довелося пройти і що пережити.

Реклама

«Рік тому відбулася моя остання хіміотерапія. Без дзвону. Без церемонії. З причин, які досі засмучують мене, той момент минув тихо і залишив по собі гіркий присмак, який я досі ношу в собі. Але багато хто з вас запитує мене про моє волосся. Ось воно. Ось таким був мій шлях.

Без засобів. Без хитрощів. Воно відросло густішим… і значно кучерявішим, ніж було раніше. Дике, досить неслухняне — і я люблю його більше, ніж можу пояснити. Це мої милі, стійкі маленькі волосинки. Вони щодня нагадують мені, що моє тіло вистояло.

Ніколи не сприймайте своє волосся як належне. Якщо ви читаєте це, зробіть мені послугу:

поцілуйте його, скажіть «я тебе люблю» і подякуйте», — написала жінка.