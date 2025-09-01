Хизувалася величезним діамантом і красивою сукнею: Джорджина Родрігес відвідала Венецію

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес прийшла на прем’єру фільму «Батько, Мати, Сестра, Брат», який презентували в межах заходу.

Джорджина вийшла на червону доріжку в ефектній чорній сукні з бежевою підкладкою, що створювала так званий «голий» ефект. Її гарна сукня була від Roberto Cavalli, а носила зірка її у поєднанні з прикрасами від Pasquale Bruni — сережками, кількома перстнями у квітковому дизайні та широким чокером у вигляді квітки.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Волосся Родрігес уклала не в гламурну зачіску з локонами, а в лаконічну косу, яка ідеально доповнювала її блискучі прикраси й ефектну сукню.

Макіяж кохана одного з найвідоміших футболістів сучасності зробила свій улюблений: з ніжними рум’янами, підкресленими очима і підведеними олівцем губами.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Також Родрігес не проґавила можливості показати всім свою каблучку із заручин — величезний діамант, який Кріштіану зовсім нещодавно їй подарував. Точна вартість цієї прикраси, звісно ж, невідома, але, за припущеннями експертів у ювелірній справі, цей овальний діамант важить 22 карати, а вартість усієї прикраси може становити 1,2 млн доларів.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану і Джорджина познайомилася 2016 року, коли Родрігес працювала в бутику Gucci в Мадриді. Офіційно їхні стосунки стали відомі на початку 2017-го, а незабаром вони разом вийшли на червону доріжку. Пара має п’ятьох дітей.

Заручини Джорджини Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

