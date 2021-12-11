Кім буде шокована: Майлі Сайрус з'явилася на популярному шоу разом із Пітом Девідсоном

У шоу Майлі заспівала пісню про стосунки Піта та Кім.

Співачка Майлі Сайрус з'явилася на шоу Джиммі Феллона The Tonight Show, але не сама, а в компанії нового коханого Кім Кардашян – коміка Піта Девідсона. Зараз вони разом працюють над проєктом виконавиці Miley's New Years Eve Party special, але під час програми дівчина фліртувала з Пітом, а також жартувала про його нові стосунки.

"Піт Девідсон, як ти міг так зі мною? Це мала бути я. На тому Lamborghini, що залишає прекрасний ресторан", — заспівала Сайрус, натякаючи на фото Піта та Кім, зроблені папарацці.

Для шоу дівчина одягла чорний комбінезон від Saint Laurent та сині туфлі-човники.

Майлі Сайрус / Getty Images

Також одна доповнила образ шубою від бренду Alaia.

Майлі Сайрус та Піт Девідсон / Getty Images

Після Майлі помітили у місті. Дівчина була одягнена у синій костюм — мініспідницю, пальто та чорну футболку. Доповнили образ співачки чорні шкіряні чоботи та сумка.

Майлі Сайрус / Getty Images

Нагадаємо, чутки про роман Кім та Піта підтвердилися наприкінці листопада, але пара ніяк це не коментувала.

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