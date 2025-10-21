Карла Бруні / © Getty Images

Американська зірка і підприємиця Кім Кардашян презентувала зовсім нещодавно нову лінійку трусів свого бренду Skims. Компанія випустила серію стрингів, які імітують волосинки на лобку. Модель трусів викликала гаряче обговорення й ажіотаж у Мережі. Придбати Кім їх пропонувала за 32 долари за одну штуку, і, попри високу ціну, труси розкупили лише за кілька днів.

Створила таку модель трусів креативна команда Кардашян, звісно ж, для привернення уваги — люди масово почали говорити про її бренд і заходити на сайт, щоб подивитися на ті самі «волохаті» труси. Тому свою роботу ця незвичайна річ виконала на всі сто відсотків.

Але шокувала подібним світ задовго до того, як Кім стала успішною і знаменитою, ще британська дизайнерка Вів’єнн Вествуд. 1994 року вона презентувала колекцію осінь-зима, яку назвала On Liberty («Про свободу»). Назва була відсиланням до британського філософа Джона Стюарта Мілля та його есе, що так і називалося — «Про свободу». Але дизайнерка не просто цитувала Мілля, а перетворила його ідею на візуальний образ: моделі виходили на подіум у напівоголеному вбранні, часто доволі сміливому й еротичному, — це була метафора звільнення від моралі 19 століття. Вона хотіла показати, що світ уже змінився і що людина може бути вільною від правил — навіть від того, який має вигляд.

Одним з найбільш пам’ятних образів показу став той, який демонструвала модель Карла Бруні, яка в майбутньому стала першою леді Франції, після одруження з Ніколя Саркозі.

Вона вийшла на подіум у довгій смугастій шубі з хутра, яку носила на голе тіло, червоних культових туфлях на платформі, але головною родзинкою образу були труси з хутром на лобку.