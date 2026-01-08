Кім Кардашян підкреслила струнку фігуру напівпрозорою сукнею з кристалами

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Реклама

Кім Кардашян продемонструвала ефектний аутфіт, у якому вона відвідала новорічну вечірку в Аспені.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Красуня була одягнена у чорну напівпрозору обтислу сукню з галтером і відкритою спиною з колекції бренду Ludovic de Saint Sernin Ready-to-Wear осінь-зима 2024 року.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Вбрання було прикрашене чорними кристалами, а на ліфі — срібними. Воно чудово підкреслило спокусливі форми бізнесвумен.

Реклама

© Instagram Кім Кардашян

Привертав увагу і високий розріз до стегна на сукні, оздоблений срібною облямівкою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Лук Кардашян доповнила чорним хутряним болеро, у неї було скуйовджене укладання з м’якими локонами і макіяж у нюдово-бронзових тонах.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, минулого разу Кім Кардашян похизувалася луком у прозорому вбранні й шубці з каракуля кольору слонової кістки.