Кім Кардашян підписала сумку Birkin мексиканської інфлюенсерки: тепер аксесуар дійсно ексклюзивний

Кім Кардашян і Прісіла Еското / фото: instagram.com/priscyescoto

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Кім Кардашян відвідала презентацію другого сезону телесеріалу «Все чесно» (All’s Fair) у сукні від Schiaparelli. У серіалі телезірка виконала одну з головних ролей, тому під час заходу до неї була прикута пильна увага фотографів і публіки, але також помітним став момент, коли у зірки попросили автограф на заході.

Кім Кардашян і Прісіла Еското / фото: instagram.com/priscyescoto

Залишити напис у Кардашян попросила інфлюенсерка Прісіла Еското, але не на папері, а на дійсно ексклюзивній речі — чорній сумці Hermès Birkin. Кім написала своє ім’я та прізвище на дні аксесуару.

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Кім Кардашян і Прісіла Еското / фото: instagram.com/priscyescoto

Інфлюенсерка з Мексики з великим захопленням поділилася цим моментом у своїх соціальних мережах, назвавши його однією з найнеймовірніших і незабутніх подій у своєму житті.

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Ймовірно, тепер сумка, вартість якої і так сягає десятків тисяч доларів, виросте в ціні і якщо Прісіла захоче її колись продати, то ціна буде ще значно вищою за реальну вартість аксесуару.

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