- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Кім Кардашян похизувалася стильним луком у шкірі та хутрі, у якому її не впізнати
Зірка реаліті й бізнесвумен вигуляла під час відпочинку в Аспені новий зимовий образ.
Кім Кардашян продемонструвала в Instagram свій стильний образ, у якому вона прогулялася засніженим гірським містечком у штаті Колорадо. Знімки були зроблені в коридорі готелю.
Зірка реаліті з ніг до голови вбралася у шкіру з хутром з епохи Gucci by Tom Ford. На ній була чорна шкірянка з колекції осінь-зима 2003 року, яка була оздоблена корсетом, хутром на рукавах і комірі, а також поясами, що стягували довгі шкіряні манжети.
Верх Кардашян скомбінувала з чорними шкіряними штанями з колекції осінь-зима 1999 року, які мали зав’язки на колінах і хвостики з норкового хутра внизу на штанинах.
Кім взула чорні гостроносі ботильйони. Лук вона доповнила об’ємною хутряною шапкою-трапером і масивними коричневими окулярами від Phoebe Philo, які нагадували лижні окуляри.
