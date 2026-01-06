Кім Кардашян похизувалася стильним луком у шкірі та хутрі, у якому її не впізнати

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян продемонструвала в Instagram свій стильний образ, у якому вона прогулялася засніженим гірським містечком у штаті Колорадо. Знімки були зроблені в коридорі готелю.

Зірка реаліті з ніг до голови вбралася у шкіру з хутром з епохи Gucci by Tom Ford. На ній була чорна шкірянка з колекції осінь-зима 2003 року, яка була оздоблена корсетом, хутром на рукавах і комірі, а також поясами, що стягували довгі шкіряні манжети.

Верх Кардашян скомбінувала з чорними шкіряними штанями з колекції осінь-зима 1999 року, які мали зав’язки на колінах і хвостики з норкового хутра внизу на штанинах.

Кім взула чорні гостроносі ботильйони. Лук вона доповнила об’ємною хутряною шапкою-трапером і масивними коричневими окулярами від Phoebe Philo, які нагадували лижні окуляри.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян з’явилася в Аспені в корсеті, штанях-кльош цікавого дизайну та пальті з хутряним оздобленням.