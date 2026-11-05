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- Шоу-бізнес
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Кім Кардашян повернулася до обтислих лосинів-колготок і доповнила образ ефектним жакетом зі шкіри
Американську зірку заскочили папараці готелі Four Seasons в Нью-Йорку.
Кім Кардашян повернулася до старого стилю, адже вийшла у світ в лосинах-колготках, які підкреслювали її фігуру. Знаменита теледіва доповнила обтислий низ креативним чорним жакетом з фактурної шкіри з тисненням під крокодила. Жакет дійсно привертав увагу, адже мав баску да асиметричний подол і розкльошені рукави.
Вона доповнила образ лаконічними туфлями, які були виконані з такої ж шкіри, що і її жакет, а також макіяжем і зачіскою з прямим волоссям. Однак головною родзинкою образу все ж стала сумка Кім, адже вона несла у руці модель Hermes Jpg Crocodile Bag — велику сумку коричневого кольору з тисненням під крокодила.
Такий образ не перший експеремент з фактурною шкірою для Кардашян. Для прем’єри другого сезону серіалу «Усе чесно» (All’s Fair), яка відбулася в понеділок, 2 листопада, зірка обрала сіру сукню від Ashi Studio.