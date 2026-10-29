Кім Кардашян приміряла розкішне кольє Елізабет Тейлор за 6,5 мільйона доларів

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

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Кім Кардашян доторкнулася до історії Голлівуду: під час поїздки до Риму зірка приміряла легендарне смарагдово-діамантове кольє ювелірного дому Bulgari, яке належало Елізабет Тейлор. Вартість прикраси оцінюється в 6,5 мільйона доларів.

Кім опублікувала в Instagram відео з примірки. Для неї коштовність дістали з архівів Bulgari, а до зйомки долучилася її мама Кріс Дженнер. Кардашян назвала цей досвід одним із найкращих подарунків на день народження та подякувала своєму стилісту Лоу Роучу, який допоміг організувати зустріч із легендарною прикрасою.

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Історія цього кольє почалася у 1962 році, коли його створив італійський ювелірний дім Bulgari. Воно виконане з платини та прикрашене 16 смарагдами прямокутної та квадратної огранки, кожен із яких оточений діамантами. Між каменями розташовані декоративні діамантові елементи у формі чотирилисників. А в центрі можна закріпити окрему підвіску зі смарагдом вагою 23,46 карата.

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Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

У 1964 році ця прикраса стала весільним подарунком Елізабет Тейлор від актора Річарда Бертона. Їхній роман розпочався під час зйомок фільму «Клеопатра» у Римі й став одним із найгучніших у Голлівуді. Тейлор була великою прихильницею Bulgari і часто обирала прикраси цього бренду для світських виходів. Пізніше акторка згадувала, що під час роботи в Італії любила заглядати в бутік ювелірного дому й проводити там час.

Кім Кардашян біля портрета Елізабет Тейлор / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Після смерті Тейлор у 2011 році її колекцію коштовностей виставили на аукціон Christie’s у Нью-Йорку. Кольє Bulgari продали за 6 130 500 доларів — більш ніж у чотири рази дорожче за верхню межу попередньої оцінки, пише People.

Кім розповіла, що незадовго до смерті Тейлор їй вдалося поговорити з акторкою по телефону про це кольє. А після її смерті Кардашян запросили до будинку зірки, де їй показали сейф з коштовностями перед тим, як майно почали вивозити.

Примірка прикраси стала для Кардашян не просто ефектним епізодом під час поїздки до Італії, а й нагодою знову звернутися до спадщини однієї з найяскравіших актрис золотої епохи Голлівуду.

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Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у старовинній сукні з леопардовим принтом влаштувала модний перформанс на червоній доріжці.

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