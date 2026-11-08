Кім Кардашян сяяла на галавечорі LACMA у блискучій сукні Gucci з лелітками

Кім Кардашян / © Associated Press

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Кім Кардашян відвідала галавечір LACMA Art+Film Gala, щоб підтримати Музей мистецтв округу Лос-Анджелес. Цього разу теледіва потала перед камерами у сяйливій бордовій сукні, що була пошита з тканини прикрашеної лелітками.

Кім Кардашян / © Associated Press

Сукня Кім Кардашян була від Модного дому Gucci — спонсора заходу. Вбрання водночас поєднувало стриманість і відвертість, адже мало довгі рукави та високий комір, що дуже сильно контрастували з вирізами з боків і відкритою спиною.

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Кім Кардашян / © Associated Press

Кім доповнила образ насиченим макіяжем із темними, довгим вкладеним волоссям і манікюром у тон сукні.

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Цього року галавечір відзначив своє 15-річчя і об’єднав під одним дахом гучні імена світу шоубізнесу: моделей, акторів, меценатів, музикантів і спортсменів. Співголовами заходу стали Леонардо Ді Капріо та членкиня опікунської ради LACMA Єва Чоу. Цьогоріч вшанували творчість художниці Вії Целмінс, відомої своїми фотореалістичними роботами, у яких вона досліджує складність природи, а також режисера фільму «Дюна» Дені Вільньова. Музичним гостем вечора стала Розе з гурту BLACKPINK.

Уперше Кім Кардашян відвідала Art+Film Gala понад десять років тому — 2014 року. Однак найвідоміша її поява на заході відбулася 2024 року, коли вона вийшла у світ з америстивим хрестом на шиї, що колись також носила принцеса Діана.

Кім Кардашян 2024 року на LACMA / © Associated Press

Коштовність Кардашян купила 18 січня 2023 року на аукціоні Sotheby’s у Лондоні в межах Royal and Noble. Ця прикраса не належала принцесі, перед одного разу вона позичила її у свого друга Наїма Атталли. Підвіска була виготовлена компанією Garrard на початку ХХ століття. Ймовірно, вона була зроблена за спеціальним замовленням, можливо, це навіть копія історичної прикраси.

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