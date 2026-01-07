- Дата публікації
Кім Кардашян у прозорому вбранні й шубці з каракуля з’явилася на гірськолижному курорті
Зірка реаліті в достатньо сміливому аутфіті розгулює морозним Аспеном.
Кім Кардашян продемонструвала ще один стильний аутфіт під час відпочинку на популярному серед зірок гірськолижному курорті в Аспені.
Бізнесвумен постала у прозорому білому вбранні від її власного бренду Skims — водолазці з високою горловиною, топі з V-подібним вирізом і спідниці, поверх якої одягла ще одну спідницю від Rick Owens.
Лук Кім доповнила вкороченою шубкою з каракуля кольору слонової кістки з контрастним хутряним обробленням з колекції бренду Jean Paul Gaultier осінь 2005 року. Її вона придбала у вінтажному магазині One of a Kind Archive. Початкова ціна шуби становила 14 500 доларів США.
Нагадаємо, минулого разу Кім Кардашян у своєму стильному аутфіті скомбінувала шкіру та хутро.