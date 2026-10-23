Кім Кардашян у відвертій білій сукні з екстремально глибоким декольте заскочили у Римі

Кім Кардашян / © Getty Images

Реклама

Зірка реалітішоу Кім Кардашян продемонструвала ефектний образ у білій сукні. Її заскочили папараці у Римі, коли вона йшла на шопінг у магазин ювелірного бренду Bulgari.

До Європи Кім прилетіла, щоб продовжити святкувати свій день народження — 21 жовтня їй виповнилося 46 років. Розпочала святкування Кардашян влаштувавши сімейну вечірку в ресторані Baldi при готелі Waldorf Astoria Beverly Hills, після чого вирушила до Європи з рідними.

Реклама

Кім Кардашян, а на задньому плані можна помітити її маму Кріс Дженнер, яка також виходить з автомобіля / © Getty Images

Зірка мала розкішний вигляд, адже обрала для прогулянки сукню з надзвичайно глибоким декольте, яка підкреслювала її фігуру. Вона доповнила вбрання високими туфлями на платформі, а волосся зібрала в гладкий хвіст.

Реклама

Кім Кардашян / © Getty Images

Поруч із Кім цього разу не було її бойфренда Льюїса Гамільтона, втім до Італії з нею прилетіла мама — Кріс Дженнер, яка явно намагається порівну розприділяти час між своїми доньками, бо нещодавно була помішена у групі підтримки Кайлі — своєї молодшої дитини. 29-річна дівчина дебютувала на показі білизняного бренду Victoria’s Secret і вийшла на подіум у найдорожчому Fantasy Bra в історії бренду, вартість якого 50 мільйонів доларів.

Новини партнерів