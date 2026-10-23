ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Кім Кардашян у відвертій білій сукні з екстремально глибоким декольте заскочили у Римі

Зірка продовжила святкування свого дня народження у Європі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Зірка реалітішоу Кім Кардашян продемонструвала ефектний образ у білій сукні. Її заскочили папараці у Римі, коли вона йшла на шопінг у магазин ювелірного бренду Bulgari.

До Європи Кім прилетіла, щоб продовжити святкувати свій день народження — 21 жовтня їй виповнилося 46 років. Розпочала святкування Кардашян влаштувавши сімейну вечірку в ресторані Baldi при готелі Waldorf Astoria Beverly Hills, після чого вирушила до Європи з рідними.

Кім Кардашян, а на задньому плані можна помітити її маму Кріс Дженнер, яка також виходить з автомобіля / © Getty Images

Кім Кардашян, а на задньому плані можна помітити її маму Кріс Дженнер, яка також виходить з автомобіля / © Getty Images

Зірка мала розкішний вигляд, адже обрала для прогулянки сукню з надзвичайно глибоким декольте, яка підкреслювала її фігуру. Вона доповнила вбрання високими туфлями на платформі, а волосся зібрала в гладкий хвіст.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Поруч із Кім цього разу не було її бойфренда Льюїса Гамільтона, втім до Італії з нею прилетіла мама — Кріс Дженнер, яка явно намагається порівну розприділяти час між своїми доньками, бо нещодавно була помішена у групі підтримки Кайлі — своєї молодшої дитини. 29-річна дівчина дебютувала на показі білизняного бренду Victoria’s Secret і вийшла на подіум у найдорожчому Fantasy Bra в історії бренду, вартість якого 50 мільйонів доларів.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie