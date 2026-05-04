Кім Кардашян у вінтажній сукні від Dior потрапила під приціл папараці

Зірка обрала сукню, якій вже майже 30 років.

Телезірка Кім Кардашян вже прибула до Нью-Йорка, де очікувано з’явить на легендарному Met Gala 4 травня. Однак напередодні головного і найвідомішого модного заходу вона встигла також продемонструвати вінтажне вбрання.

Кім сходила на виставу на Бродвеї «Страх 13», адже є її співпродюсеркою. Зірка обрала сукню з колекції Dior осінь-зима 1997 року від Джона Гальяно, що стала свого часу гарною інтерпретацією шарму китайської культури та естетики через західну перспективу та майстерність модельєра. Тому ця сукня ідеально втілює справжню суть висловлювання «Мода — це мистецтво», яке стало головною темою цьогорічного Met Gala.

Квіткову сукню Кім доповнила оригінальною і рідкісною мінісумкою Hermes Silver Kelly та босоніжками зі шнуруванням. Волосся їй вклали у високу зачіску, а на обличчі зробили її улюблений макіяж у коричневій гамі.

До речі, також срібну сумку від Hermes не так давно демонструвала індійська багатійка Ніта Амбані — вона вийшла у світ з інкрустованою діамантами сумкою Birkin вартістю 2 млн доларів.

