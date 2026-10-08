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- Шоу-бізнес
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Кім Кардашян у вінтажній сукні Yves Saint Laurent підкорила Велику китайську стіну
Зірка опублікувала в Мережі серію фотографій із сімейної подорожі.
45-річна Кім Кардашян вирушила разом із родиною до Китаю та влаштувала ефектну фотосесію на тлі однієї з найвідоміших архітектурних пам’яток світу — Великої китайської стіни. Знімками з поїздки зірка реалітішоу та бізнесвумен поділилася у своєму Instagram.
Для прогулянки Кім обрала довгу обтислу сукню з коміром-галтером. Вбрання було прикрашене візерунком, що нагадував традиційні східноазійські мотиви. Сукня щільно обтискала фігуру на стегнах, а потім переходила у злегка розкльошену спідницю. Спина була відкритою. Як виявилося, це архівний дизайн Yves Saint Laurent, створений Томом Фордом для осінньо-зимової колекції 2004 року.
Образ Кардашян доповнили сонцезахисні окуляри. Вона зібрала волосся вгору, залишивши біля обличчя два довгі пасма.
На фотографіях Кім позує з декоративною паперовою парасолькою, а на деяких кадрах до неї приєднуються мама Кріс Дженнер і сестра Глое Кардашян. Разом з ними на Великій китайській стіні побували діти: донька Кім — Чикаго — та її племінниці.
Кріс Дженнер для прогулянки також обрала вбрання зі східними мотивами — обтислу сукню, що нагадує традиційне китайське ципао із синьо-помаранчевим квітковим принтом. Глое віддала перевагу більш невимушеному образу: чорній сукні-ципао та білим кросівкам.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян розповіла, скільки нянь допомагають їй виховувати чотирьох дітей.