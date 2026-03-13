ТСН у соціальних мережах

Кім Кардашян в обтислих комплектах влаштувала фотосесію з гантелями і на тренажерах

Зірка знялася в рекламі свого бренду.

Автор публікації
Юлія Кудринська
45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка й акторка — Кім Кардашян — стала головною зіркою нової промокампанії бренду Skims, який вона заснувала 2019 року. Цього разу вона представила спортивну лінію, створену в колаборації з відомим спортивним гігантом Nike.

Для рекламної фотосесії Кардашян приміряла декілька комплектів для занять спортом. На знімках вона позує в відвертих топах, шортах і ромперах, які ефектно підкреслюють її фігуру. Образи виконані в характерному для бренду мінімалістичному стилі — без зайвих деталей, з акцентом на комфорт, функціональність і силует.

Кім демонструє спортивні комплекти на різних видах тренажерів і з гантелями в руках. Нова колекція виконана в стриманій колірній гамі. Основними відтінками стали сірий і сапфірово-синій.

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян показала, який вигляд мала у 8-му класі.

