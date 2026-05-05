Кім Кардашян з'явилася на Met Gala у скульптурному нагруднику, який фарбували в автомайстерні

Кім Кардашян / © Associated Press

У Нью-Йорку, у Метрополітен-музеї, відбулася найголовніша подія у модній індустрії — щорічний Бал Інституту костюма Met Gala 2026. Він був присвячений відкриттю виставки «Costume Art» («Мистецтво костюма»), яка представляє одяг як самостійний художній об’єкт.

Однією з найефектніших на заході була Кім Кардашян, яка продемонструвала свою інтерпретацію цьогорічного дрескоду — Fashion Is Art («Мода — це мистецтво»). Це її 13-ий вихід на Met Gala.

Зірка реаліті з’явилася на доріжці, яка мала ефект тротуарної плитки із травою, яка наче обрамляла її, у провокаційному та ультрасучасному образі. Стилісткою луку була улюблениця Голлівуду Надія Лі Коен. На Кім був скульптурний нагрудник з високою горловиною помаранчевого відтінку, який для неї виготовив британський художник Аллен Джонс, — він мав вигляд артоб’єкту.

«Я бачила, як на його роботи багато разів посилалися люди у світі моди, і я завжди була великою шанувальницею його творчості», — зізналася Кім у коментарі британському Vogue. Тож, коли прийшов час визначитися з аутфітом для Балу Інституту костюма Кардашян сказала: «Аллен Джонс буде культовим. Сексуальним. Класичним. Крутим. Інноваційним».

Для виготовлення склопластикового нагрудника Джонс використав зліпок 1967 чи 1968 року. Зліпок був на весь зріст тіла, але Кім вирішила його скоротити до боді, щоб забезпечити собі більше рухів. Робота над виробом тривала протягом трьох тижнів — від пошуку скловолокна до фарбування нагрудника в автомайстерні.

«Я хотіла щось оригінальне, я не хотіла відливати власне тіло», — сказала зірка реаліті.

Спочатку нагрудник мав бути рожевим, але пізніше вони вирішили обрати саме класичний помаранчевий колір, який раніше використовувався для Кейт Мосс.

Верх зірка реаліті скомбінувала зі шкіряною помаранчево-коричневою спідницею з відкритим передом від дизайнерського дуету Whitaker Malem — Патріка Вітакера та Кіра Малема. Джонс також приклав до неї руку, залишивши яскраві мазки пензля кольору заходу сонця.

Аутфіт Кардашян доповнила бежевими туфлями на шпильках від Christian Louboutin. Біляве волосся вона уклала у зачіску з ефектом природної недбалості, зробила макіяж у нюдових відтінках і довгий нюдовий манікюр.

