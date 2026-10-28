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- Шоу-бізнес
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Кім Кардашян з’явилася на прем’єрі серіалу в незвичайній сукні з "рідкого" силікону
Телезірка з’явилася на світському заході в Мехіко в креативному образі, який став одним із найяскравіших модних виходів цієї осені.
Кім Кардашян, яка нещодавно відсвяткувала день народження, відвідала презентацію другого сезону телесеріалу «Все чесно» (All’s Fair) в місті Мехіко в Мексиці. У серіалі телезірка виконала одну з головних ролей, тому під час заходу до неї була прикута пильна увага фотографів і публіки.
Кім з’явилася на події у образі із відомого Модного дому Schiaparelli з колекції сезон осінь-зима 2026 під назвою «Поклик безодні» (The Call of the Void), створеної Деніелом Розберрі.
Це була сукня-корсет, виготовлена з білого «рідкого» силікону, який заливали вручну. Вона мала глибокий виріз і торочку, вирізану майстрами вручну, що чередується на спідниці з прозорим тюлем, розшитим чорними лелітками.
Силікон відіграв ключову роль у колекції Розберрі, продемонструвавши, як нестандартні матеріали здатні розширити межі високої моди. Завдяки своїй скульптурності та унікальній фактурі цей матеріал став потужним інструментом для експериментів. Це продовжує традицію Дому — долати творчі бар’єри та використовувати несподівані матеріали, що свого часу робила й сама Ельза Скіапареллі — засновниця бренду.