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- Шоу-бізнес
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Кім Кардашян з’явилася на прем’єрі у вишуканій сукні з ефектом крокодилячої шкіри
Зірка презентувала нову частину юридичної драми, у якій зіграла, у креативній сукні, що підкреслювала фігуру.
Теледіва Кім Кардашян обрала образ, про який говоритимуть ще не один рік, адже була із голови до ніг вбрання імітацію крокодилячої шкіри. Зірка вбралася для нью-йоркської прем’єри другого сезону серіалу «Усе чесно» (All’s Fair), яка відбулася в понеділок, 2 листопада.
46-річна Кардашян з’явилася перед камерами в кастомній скульптурній сукні-корсеті ніжно-сірого кольору від Ashi Studio. Вбрання мало витончене мереживо шантільї, напівпрозорі вставки та складні каскадні шнури із замші, які підкреслювали силует. Завершували образ шлейф і виразний шкіряний аксесуар на шиї, натхненний корсетом сукні.
Кім зібрала волосся в гладкий хвіст, залишивши кілька пасом біля обличчя. Образ доповнили великі діамантові сережки-пусети та виразний макіяж із чорним підведенням очей.
У юридичній драмі Раяна Мерфі Кардашян грає Аллуру Ґрант — одну з високопрофільних адвокаток із розлучень, які вирішують заснувати власну юридичну фірму. Її персонаж заснований на реальній адвокатці — Лорі Вассер, яка також була консультанткою сценаристів серіалу. Вассер представляла інтереси Кардашян під час її розлучення з Крісом Гамфрісом 2013 року та розлучення з Каньє Вестом 2022 року.