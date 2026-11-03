Кім Кардашян з’явилася на прем’єрі у вишуканій сукні з ефектом крокодилячої шкіри

Кім Кардашян / © Getty Images

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Теледіва Кім Кардашян обрала образ, про який говоритимуть ще не один рік, адже була із голови до ніг вбрання імітацію крокодилячої шкіри. Зірка вбралася для нью-йоркської прем’єри другого сезону серіалу «Усе чесно» (All’s Fair), яка відбулася в понеділок, 2 листопада.

Кім Кардашян / © Getty Images

46-річна Кардашян з’явилася перед камерами в кастомній скульптурній сукні-корсеті ніжно-сірого кольору від Ashi Studio. Вбрання мало витончене мереживо шантільї, напівпрозорі вставки та складні каскадні шнури із замші, які підкреслювали силует. Завершували образ шлейф і виразний шкіряний аксесуар на шиї, натхненний корсетом сукні.

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Кім Кардашян / © Getty Images

Кім зібрала волосся в гладкий хвіст, залишивши кілька пасом біля обличчя. Образ доповнили великі діамантові сережки-пусети та виразний макіяж із чорним підведенням очей.

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У юридичній драмі Раяна Мерфі Кардашян грає Аллуру Ґрант — одну з високопрофільних адвокаток із розлучень, які вирішують заснувати власну юридичну фірму. Її персонаж заснований на реальній адвокатці — Лорі Вассер, яка також була консультанткою сценаристів серіалу. Вассер представляла інтереси Кардашян під час її розлучення з Крісом Гамфрісом 2013 року та розлучення з Каньє Вестом 2022 року.

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