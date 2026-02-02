- Дата публікації
Кім Кардашян зізналася, що купила кришталевий бюстгальтер Брітні Спірс, але подрузі про це не сказала
45-річна діва з’явилася у подкасті своєї сестри Глое і розповіла сенсаційний факт — виявилось, вона тепер власниця легендарного луку Брітні Спірс із кристалів, який поппринцеса носила 2001 року.
Речі були продані на аукціоні Julien’s Auctions за шалені гроші — комплект із трусів і бра коштував 78 тисяч доларів.
— А в мене є кришталевий топ Брітні Спірс із джинсами Dolce & Gabbana — сказала Кім.
— Ти казала їй? — запитала Глое.
— Ні — відповіла Кім
— Ти повинна їй сказати — зазначила Глое.
Цей бурлескний ансамбль був розроблений відомим дизайнером Бобом Макі для сценічної постановки «Jubilee!» у Лас-Вегасі 1981 року, але прославила його прославила Брітні Спірс, коли одягала для свого телевізійного концертного спеціального шоу Dream within a Dream Tour 2001 року.
Спірс вийшла на сцену в бюстгальтері та з нарукавниками під час виступу під суперхіт Baby One More Time, а згодом одягла цей бурлескний ансамбль для рекламних зображень концерту в Лас-Вегасі.
Бурлескний костюм, розроблений дизайнером, був натхненний шоу The Ziegfeld Follies і виготовлений вручну у Франції. Бюстгальтер, нижня частина та нарукавники виконані з французької дротової конструкції та відшиті тканиною тілесно-рожевого відтінку для створення ілюзії оголеного тіла. Бюстгальтер і нижня частина оздоблені закріпленими каменями та підвісками — під грудьми на бюстгальтері та по лінії талії на трусах.
«The Dream Within a Dream Tour, який відбувся одразу після виходу мого альбому Britney восени 2001 року, був моїм четвертим туром і одним із улюблених. […] Коли хтось справді знав, як мене стилізувати, я завжди була вдячна. Вони дуже продумано представляли мене як зірку, і я знаю, що завдячую їм цим. Вони зафіксували мене як артистку. Люди, які стояли за цим туром, були блискучими. Це був мій найкращий тур».
Також у відео Кім зазначила, що обожнює ацкціони і часто на них щось купує, зокрема вона має велику колекцію речей співачки Шер, а також володіє розкішною прикрасою, яку колись носила принцеса Діана — величезним хрестом із аметистами.