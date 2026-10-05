Кім Кардашян зізналася, скільки нянь допомагають їй виховувати чотирьох дітей

Кім Кардашян / © Associated Press

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45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка — Кім Кардашян — розповіла про своє сімейне життя та несподівано розкрила, скільки нянь допомагає їй піклуватися про чотирьох дітей, яких вона виховує разом із колишнім чоловіком Кан’є Вестом.

В інтерв’ю The Sunday Times Style зірка зізналася, що у неї п’ять нянь, які працюють по черзі. При цьому одночасно з дітьми перебуває лише одна помічниця, а решта чотири працюють позмінно та змінюють одна одну.

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Кім Кардашян зі своїми дітьми / © Instagram Кім Кардашян

Кім виховує 13-річну Норт, 10-річного Сейнта, 8-річну Чикаго та 7-річного Псалма. Незважаючи на значну допомогу з дітьми, Кардашян підкреслила, що намагається особисто брати участь у їхньому повсякденному житті.

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Так, саме вона відвозить дітей до школи й забирає їх звідти, а щовечора родина разом вечеряє. Крім того, Кім читає дітям книги перед сном і зізнається, що іноді дозволяє одному з них спати в її ліжку.

«Я досить сувора мати, але дуже терпляча й любляча», — розповіла зірка.

Кардашян також зізналася, що переживає через вплив її публічного життя на дітей. За її словами, кожна дитина сама вирішує, наскільки хоче брати участь у зніманнях реаліті-шоу The Kardashians. Молодші діти можуть бути присутніми під час зйомок, однак зазвичай не стають частиною сюжетних ліній.

Особливу увагу Кім приділяє Норт, яка активно розвиває музичну кар’єру. За словами зірки, 13-річна донька отримує безліч пропозицій, і їй доводиться стримувати її бажання погоджуватися на всі проєкти. При цьому Кім зазначила, що вона та її колишній чоловік намагаються разом приймати рішення щодо професійного майбутнього доньки.

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Нагадаємо, раніше Кім Кардашян продемонструвала свою фігуру у золотій сукні та показала, як цілується з Гемілтоном.

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