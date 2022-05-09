Кім Кардашян одягла ще одну оригінальну сукню Мерілін Монро: але це не точно

Щось із історією знаменитості цього разу пішло не так. Ми спробували розібратися, чи справді вона в оригінальній сукні кінодіви.

Жодна поява сімейства Карадашян не минає без уваги, адже вони одягають то занадто відверті вбрання, то занадто дивні, а ось востаннє Кім відзначилася тим, що одягла на Met Gala легендарне вбрання самої Мерілін Монро, яке не лише зберігалося в музеї, а й ще й коштує майже 5 мільйонів доларів.

Кім Кардашян / Associated Press

Саме в цій сукні-футлярі ніжно-бежевого відтінку в останній рік свого життя Монро вийшла на сцену "Медісон-сквер-гарден", щоб привітати 35-го президента США Джона Кеннеді з 45-м днем народження.

Мерілін Монро / Getty Images

Також зірка реалітішоу та інстаграмдіва з багатомільйонною аудиторією заявила, що після завершення Met Gala переодяглася в ще одне вбрання Монро - смарагдову сукню від популярного дизайнера 60-х років Нормана Норелла, яке кінозірка Голлівуду одягала того ж таки 1962 року на "Золотий глобус".

Мерілін Монро / Getty Images

"Намагаючись знайти розшиту вручну бісером сукню від Жана Луї, яку я одягала на галаконцерт, я виявила, що @heritageauctions володіє культовою зеленою сукнею Мерілін з блискітками. Продовжуючи своє розслідування, я виявила, що власником [сукні] "Золотий глобус", яку вона одягала того вечора, був не хто інший, як мій друг @jeffleatham... Я бачила це як знак того, що всі зірки зійшлися. Це назавжди залишиться одним із найбільших привілеїв у моєму житті - мати можливість направити мою внутрішню Мерилін таким чином, у таку особливу ніч. Спасибі Heritage Auctions, Барбарі Цвейг та Джеффу за допомогу у створенні цієї пам'яті", - написала Кім.

Це вбрання Мерілін не менш відоме, адже, попри те, що за своє коротке життя вона зіграна у безлічі фільмів, все ж таки, вважалася акторкою досить посередніх картин, і нагород практично не отримувала.

Однак те, що саме оригінальну сукню одягу Кім викликає безліч сумнівів, оскільки її фігура дуже відрізнятиметься від фігури Монро. Також Мерилін була значно вищою за Кім. На фото, яке Кардашян опублікувала в Instagram видно, що сукня не лише ідеально підходить їй за довжиною, а й сидить на фігурі, як влита.

Кім Кардашян на примірці / Instagram Кім Кардашян

Імовірно, це вбрання або є копією, або було змінено спеціально під фігуру Кардашян. Перший варіант більш реальний, хоча пост Кім у Instagram і виглядає так, ніби вона одягла оригінал. А ось інтерв'ю для Vogue Кардашян розповіла, що має копію одного з вбрань Мерілін Монро, але з номінації "Оскар".

"У мене є копія сукні, в якій вона була на врученні "Оскара" 1962 року", - з гордістю каже Кардашян. Проте, ймовірно, знаменитість просто переплутала церемонії, адже на "Оскарі" Монро була просто як гість 1951 року і тоді на ній була чорна тюльова сукня з оголеними плечима. Тому швидше за все, цей смарагдовий образ - копія, а історія в Instagram про складну гонитву за сукнею - просто вигадка.

Також сумнів викликає і те, що насправді Кім не влізла у знамениту "голу" сукню Монро, її просто зав'язали на стрічки на її спині. Знамениту п'яту точку вона прикривала шубкою.

Кім Кардашян / Скриншот із сюжету Inside Edition

Кім Кардашян / Скриншот із сюжету Inside Edition

Оскільки обидві сукні Мерілін Монро носила навесні 1962 року, Кім не помістилася б і у вбрання із "Золотого глобусу", як і у знамениту "голу" сукню.

Кім Кардашян / Associated Press

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