Кім Кардашян підкреслила сексуальне декольте пітоновим вбранням

Зірка реаліті та інфлюенсерка любить демонструвати підписникам свої принади у нових речах.
Кім Кардашян потішила багатомільйону публіку в Instagram новими селфі.
Зірка реаліті похизувалася сексуальним декольте, яке підкреслила пітоновим вбранням на бретельках.
Аутфіт Кім доповнила довгою кіскою і макіяжем із пишними віями і бежевою помадою.
На фото Кардашян, як вона любить часто робити, продемонструвала губи "качечкою".
Нагадаємо, раніше на селфі Кім постала у чорному бікіні на зав'язках.
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