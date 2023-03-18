Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Кім Кардашян підкреслила сексуальне декольте пітоновим вбранням

Кім Кардашян підкреслила сексуальне декольте пітоновим вбранням

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
185
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кім Кардашян підкреслила сексуальне декольте пітоновим вбранням

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті та інфлюенсерка любить демонструвати підписникам свої принади у нових речах.

Кім Кардашян потішила багатомільйону публіку в Instagram новими селфі.

Зірка реаліті похизувалася сексуальним декольте, яке підкреслила пітоновим вбранням на бретельках.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Аутфіт Кім доповнила довгою кіскою і макіяжем із пишними віями і бежевою помадою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На фото Кардашян, як вона любить часто робити, продемонструвала губи "качечкою".

Нагадаємо, раніше на селфі Кім постала у чорному бікіні на зав'язках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
185
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація