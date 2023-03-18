Кім Кардашян підкреслила сексуальне декольте пітоновим вбранням

Зірка реаліті та інфлюенсерка любить демонструвати підписникам свої принади у нових речах.

Кім Кардашян потішила багатомільйону публіку в Instagram новими селфі.

Зірка реаліті похизувалася сексуальним декольте, яке підкреслила пітоновим вбранням на бретельках.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Аутфіт Кім доповнила довгою кіскою і макіяжем із пишними віями і бежевою помадою.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На фото Кардашян, як вона любить часто робити, продемонструвала губи "качечкою".

Нагадаємо, раніше на селфі Кім постала у чорному бікіні на зав'язках.

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