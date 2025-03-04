Кім Кардашян повторила зачіску Клаудії Шиффер – супермодель відреагувала

44-річна зірка реалітішоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян відвідала звану вечерю бренду Chanel, організовану напередодні вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі. Вона одягла вінтажну корсетну мінісукню з прозорою спідницею з колекції Chanel 1992 року, яку доповнила цікавою зачіскою – накладне волосся було зібране в кінський хвіст і прикрашене чорними бантами.

Як виявилося, ідея зачіски не є новою. З такою виходила на подіум на показі Chanel 1995 року супермодель Клаудія Шиффер. У своєму Instagram вона показала фото, зроблене саме на тому фешншоу.

"Мені сподобалася ця зачіска Кім Кардашян! Кріс Епплтон (перукар-стиліст – Прим. ред.) відтворив образ Chanel 1995 року на вчорашньому вечорі", — написала легендарна манекенниця під фото.

Нагадаємо, а на Vanity Fair Oscars Party Кім Кардашян сяяла у білій пишній сукні від Balenciaga. Зірка мала максимально натуральний вигляд, на її обличчі був мінімалістичний макіяж, вона лише трохи зробила акцент на очах і нанесла на губи рожевий блиск, волосся зібрала в низький пучок, була зовсім без прикрас і зі світлим манікюром.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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