Кім Кардашян позаздрить: британська телезірка похизувалася сексуальними формами у леопардовому купальнику

Глоя Феррі поповнила свій гардероб купальником із "хижим" принтом.
Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram пікантні знімки, на яких вона продемонструвала з різних ракурсів свою сексуальну фігуру.
Дівчина приміряла обновку – леопардовий суцільний купальник із сексуальним декольте та поясом. Її пляжний лук і спокусливі пишні груди підкреслив, і тонку талію, яка з широкими стегнами мала дуже привабливий вигляд.
Феррі мала чудовий вигляд. Навіть власниця пишних форм Кім Кардашян могла б позаздрити такому сексуальному пляжному образу Глое.
Раніше красуня продемонструвала сексуальну фігуру в лосинах з принтом та рожевим пітоновим ліфом від купальника, який ідеально сидів на її пишних грудях.
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