Кім Кардашян позаздрить: британська телезірка похизувалася сексуальними формами у леопардовому купальнику

Глоя Феррі поповнила свій гардероб купальником із "хижим" принтом.

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram пікантні знімки, на яких вона продемонструвала з різних ракурсів свою сексуальну фігуру.

Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Дівчина приміряла обновку – леопардовий суцільний купальник із сексуальним декольте та поясом. Її пляжний лук і спокусливі пишні груди підкреслив, і тонку талію, яка з широкими стегнами мала дуже привабливий вигляд.

Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Феррі мала чудовий вигляд. Навіть власниця пишних форм Кім Кардашян могла б позаздрити такому сексуальному пляжному образу Глое.

Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Раніше красуня продемонструвала сексуальну фігуру в лосинах з принтом та рожевим пітоновим ліфом від купальника, який ідеально сидів на її пишних грудях.

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