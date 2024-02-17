Кім Кардашян травмувала пальці: телезірка змусила похвилюватися шанувальників

Знаменитість з'явилася на публіці із улюбленою сумкою в руці.
43-річна телезірка та засновниця кількох популярних брендів потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли прямувала на баскетбольну гру свого сина Сейнта. Кім була з ніг до голови одягнена в речі від колаборації Модного дому Balenciaga та спортивної компанії Adidas.
Зокрема Кардашян поєднала довге пальто з лампасами, майку та широкі штани. Цей спортшик лук вона доповнила гламурною сумкою-авоською зі стразами та ботильйонами-шкарпетками.
Виділялися з образу лише її сонцезахисні спортивні окуляри, оскільки вони були від Oakley Kato.
Однак ця поява на публіці спантеличила шанувальників Кім, оскільки на лівій руці вона мала два травмовані пальці. Що трапилося і наскільки серйозна травма у неї, знаменитість поки що не коментувала.
А ось щодо сумки Кім, то це останнім часом її улюблений аксесуар. Кардашян з'являється з гламурною авоською на публіці дуже часто і завжди стабілізує її з чорним вбранням.
Вартість такого аксесуару 6 950 доларів.
Читайте також:
- Мала розкішний вигляд: Кім Кардашян на показі Maison Margiela у оксамитовій сукні з круглими дірками
- У сукні з хутром та пікантним декольте: Кім Кардашян показала різдвяні фото з підрослими дітьми
- Вся у чорному та з оригінальним клатчем: Кім Кардашян зводила сина на баскетбол