Кім Кардашян травмувала пальці: телезірка змусила похвилюватися шанувальників

43-річна телезірка та засновниця кількох популярних брендів потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли прямувала на баскетбольну гру свого сина Сейнта. Кім була з ніг до голови одягнена в речі від колаборації Модного дому Balenciaga та спортивної компанії Adidas.

Зокрема Кардашян поєднала довге пальто з лампасами, майку та широкі штани. Цей спортшик лук вона доповнила гламурною сумкою-авоською зі стразами та ботильйонами-шкарпетками.

Виділялися з образу лише її сонцезахисні спортивні окуляри, оскільки вони були від Oakley Kato.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Однак ця поява на публіці спантеличила шанувальників Кім, оскільки на лівій руці вона мала два травмовані пальці. Що трапилося і наскільки серйозна травма у неї, знаменитість поки що не коментувала.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

А ось щодо сумки Кім, то це останнім часом її улюблений аксесуар. Кардашян з'являється з гламурною авоською на публіці дуже часто і завжди стабілізує її з чорним вбранням.

Кім Кардашян із сумкою-авоською / Фото: Getty Images

Кім Кардашян із сумкою-авоською / Фото: Getty Images

Вартість такого аксесуару 6 950 доларів.

Сумка Кім Кардашян

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