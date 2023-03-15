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Кім Кардашян у чорному бікіні похизувалася сексуальним декольте

Кім Кардашян у чорному бікіні похизувалася сексуальним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2137
Час на прочитання
1 хв
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Кім Кардашян у чорному бікіні похизувалася сексуальним декольте

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті та інфлюенсерка потішила підписників світлинами з повсякденного життя.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram нові селфі. На них красуня у чорному бікіні хизується сексуальним декольте.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Волосся зірки реаліті скуйовджене, а на обличчі – макіяж у нюдових відтінках. Кім на камеру продемонструвала губи "качечкою".

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На одному з фото Кардашян позувала, лежачи в ліжку з білосніжною білизною.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім похизувалася сексуальними формами у чорному купальнику зі своєї колекції SKIMS.

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Дата публікації
Перегляди
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