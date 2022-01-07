Кім Кардашян у шоколадному бікіні продемонструвала спокусливу фігуру

Новий рік зірка реаліті почала з відпочинку на спекотному курорті.

Кім Кардашян поділилася з фоловерами в Instagram пікантним знімком із відпочинку. Де вона відпочиває, зірка не уточнила.

Красуня релаксувала на шезлонгу і слухала музику в навушниках. На ній було шоколадне бікіні, яке ідеально сиділо на її стрункій фігурі. На обличчі Кім були стильні окуляри.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

"Солодка солодка фантазія, крихітко", — підписала знімок зірка реаліті.

Світлиною в купальнику потішила своїх шанувальників і Сальма Гаєк. Акторка похизувалася пишним декольте у леопардовому купальнику.

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