Кім Кардашян у сукні у білизняному стилі продемонструвала сексуальні форми

Зірка реаліті та інфлюенсерка потішила підписників новими селфі.
Кім Кардашян приміряла обновку і продемонструвала фоловерам в Instagram, який вигляд вона у ній має.
Красуня постала у довгій світлій атласній сукні у білизняному стилі на тонких бретельках і з відвертим декольте. Вбрання чудово облягало сексуальні форми Кардашян.
Щоб бюст мав ефектніший вигляд, шию Кім прикрасила намистом із хрестом з камінням.
Зірка реаліті зробила укладання і насичений вечірній макіяж із помадою шоколадного відтінку. Вона мала, як завжди, ефектний вигляд.
Нагадаємо, раніше Кім бачили у спортивній футболці і у велосипедках. Вона була у компанії колишнього бойфренда її сестри Глої – Трістана Томпсона.
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