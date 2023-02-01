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Кім Кардашян у сукні у білизняному стилі продемонструвала сексуальні форми

Кім Кардашян у сукні у білизняному стилі продемонструвала сексуальні форми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
721
Час на прочитання
1 хв
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Кім Кардашян у сукні у білизняному стилі продемонструвала сексуальні форми

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті та інфлюенсерка потішила підписників новими селфі.

Кім Кардашян приміряла обновку і продемонструвала фоловерам в Instagram, який вигляд вона у ній має.

Красуня постала у довгій світлій атласній сукні у білизняному стилі на тонких бретельках і з відвертим декольте. Вбрання чудово облягало сексуальні форми Кардашян.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Щоб бюст мав ефектніший вигляд, шию Кім прикрасила намистом із хрестом з камінням.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті зробила укладання і насичений вечірній макіяж із помадою шоколадного відтінку. Вона мала, як завжди, ефектний вигляд.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім бачили у спортивній футболці і у велосипедках. Вона була у компанії колишнього бойфренда її сестри Глої – Трістана Томпсона.

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Дата публікації
Перегляди
721
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