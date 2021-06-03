Кім Кардашян в чорному бікіні показала пишну п'яту точку

40-річна зірка поділилася з шанувальниками новими пікантними знімками.

Кім Кардашян відсвяткувала той факт, що на її сторінку вже підписано понад 225 мільйонів фоловерів. Вона подякувала їм за підтримку і опублікувала фото в купальнику, які її фанати так люблять.

Зображена Кардашян на відпочинку, сидячи на лежаку на тлі басейну. На ній одягнений чорний бікіні, з плавками-стрингами на зав'язках, а волосся розпущене. Позує Кім в сонцезахисних окулярах і крутиться перед камерою з різних ракурсів, вихваляючись фігурою і, особливо, пишними сідницями.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Також з відпочинку знаменитість ділилася й іншими фотографіями. Знімків в купальниках в блогу зірки реаліті дуже багато і особливо останнім часом Кім полюбилися моделі, що складаються з топа і плавок.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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Кім Кардашян у купальниках (20 фото)

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