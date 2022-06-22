Кім Кардашян вперше прокоментувала пошкодження на "голій" сукні Мерілін Монро

Кім стверджує, що не пошкоджувала 60-річну сукню, оскільки провела в ній дуже мало часу та сама не одягала.

Після скандалу з пошкодженням культової сукні Мерілін Монро, яку Кім Кардашян одягала на Met Gala, зірка реалітішоу довго мовчала і не коментувала ситуацію, проте днями з'явилася в ефірі шоу Today, щоб прорекламувати свою косметику, а також відповіла на кілька "незручних" запитань ведучих щодо ситуаці з вбранням.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім розповіла, те саме, що і в ранньому інтерв'ю Vogue — сукню на неї одягли співробітники музею в рукавичках просто на червоній доріжці, а носила вона її не більше п'яти хвилин.

"Я вийшла на червону доріжку в халаті та капцях (для неї там побудували спеціальну кабінку, де вона переодягалася — ред.), а сукню одягла перед тим, як піднялася сходами. Я носила її хвилини три-чотири, а потім переодяглася просто на сходах", — розповіла зірка.

"Я розумію, як багато значить ця сукня для американської історії. Враховуючи американську тему на Met Gala, я подумала: "Що може бути більш американським, ніж Мерілін Монро, яка співає Happy Birthday президенту Сполучених Штатів?", — додала вона, пояснюючи вибір вбрання.

Також варто зазначити, що музей Ріплі "Хочете вірте, хочете ні" також коментував те, що відбувалося, заявивши, що стан сукні не змінився. За словами представників музею, після того, як вони придбали сукню, демонстрували її по всьому світу, тому вона пошкодилася. А фото, що поширилося в Мережі, зроблено нібито дуже давно.

"У звіті про стан сукні, написаному на початку 2017 року, йдеться: "Деякі шви розтягнуті та зношені. Це не дивно з огляду на крихкість матеріалу. Серед інших пошкоджень є складки на спині від гачків та вушок", — йдеться у заяві музею.

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