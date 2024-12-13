Кім Кардашян зламала ногу, але одягла підбори: зірка оригінально приїхала на захід

Травма не змогла змусити її відмовитися від підборів та прийти на вечірку.

Американська телезірка та успішна бізнесвумен — Кім Кардашян — відвідала відкриття першого бутика свого бренду одягу Skims у Нью-Йорку. Захід вона відвідала, попри те, що минулого тижня зламала ногу. З такої нагоди вона одягла костюм молочного кольору, який включав шкіряні штани і топ-бюстьє з глибоким декольте.

Образ вона доповнила мюлями з прозорими ремінцями, невеликою сумкою від Chrome Hearts та дуже довгим манікюром. Кардашян також одягла перуку з довгим волоссям і чубчиком, зробила насичений макіяж у бежевій гамі та нанесла на шкіру багато автозасмаги. На деяких фото також помітно, що до підборів на Кім були теплі угі від Chrome Hearts.

Однак головним її аксесуаром став спеціальний девайс для пересування, на який вона поклала ногу, а іншою, як на самокаті, відштовхувалася від землі.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також нещодавно про травму ноги повідомила Анджеліна Джолі — відома акторка прийшла на інтерв'ю на "Нічне шоу з Джиммі Фелоном" босоніж. Вона пояснила, що такий її зовнішній вигляд пов'язаний із тим, що вона не змогла знайти зручне взуття.

Читайте також:

Розкішні образи Кім Кардашян (20 фото)