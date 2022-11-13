Кім у рожевому, а Кайлі – у чорному: зіркові сестри на світській вечірці у Голлівуді

25-річна Кайлі Дженнер одягла чорну сукню з плісованою обробкою на грудях та шлейфі від Loewe, доповнивши лук чорними босоніжками на підборах. Зірка зібрала волосся в пучок, зробивши дуже насичений макіяж очей і одягнувши масивні сережки з камінням у вуха.

Її 42-річна сестра Кім Кардашян одягла рожеву сукню від Balenciaga з колекції весна-літо 2023, поєднуючи її з рожевими сатиновими туфлями на підборах та маленькою рожевою сумкою зі шкіри крокодила.

Її біле волосся було зібране в зачіску, макіяж вона зробила в нюдових кольорах, підкреслила очі чорними стрілками і нанесла чорну туш на вії. У вухах у Кім сяяли сережки з діамантами.

Кім Кардашян та Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

У обох сестер були дуже довгі нігті – Кім із французьким манікюром, а Кайлі нафарбовані світлим лаком.

Щороку на галаконцерті Baby2Baby мамам-суперзіркам вручається нагорода Giving Tree Award, а цього року цю нагороду отримала Кім Кардашян. Також на вечірці було багато зірок, зокрема і шведська модель Ельза Госк, яка обрала для виходу незвичайне вбрання.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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