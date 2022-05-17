Кім знову дісталося: костюмер Мерілін Монро, розкритикував вихід Кардашян на Met Gala

Боб Макі вважає, що Кім Кардашян даремно одягла сукню Мерілін Монро на Met Gala, а дозвіл дати їй її назвав "великою помилкою".

Знаменитий американський модельєр і костюмер Боб Макі, який намалював оригінальний ескіз сукні Мерілін Монро, розкритикував рішення дозволити Кім Кардашян одягнути це вбрання на Met Gala 2022.

Дизайнер Боб Макі / Фото: Associated Press

Дизайнер каже, що було "великою помилкою" дозволити Кім Кардашян одягнути культову сукню Мерілін Монро, в якій акторка з'явилася 1962 року на сцені Медісон-сквер-гарден, щоб привітати 35-го президента США Джона Кеннеді з 45-м днем народження та заспівала знамените "Happy Birthday Mr President".

82-річний Бом Макі в коментарі Entertainment Weekly назвав рішення дозволити 41-річній Кардашян продемонструвати легендарну сукню на Балу Інститута костюма "тривожним".

Мерілін Монро в тій самій сукні / Фото: Associated Press

"Вона була створена для неї. Ніхто інший не повинен бути помічений у цій сукні. Я думаю, що це велика помилка. Мерілін була богинею. Божевільна, божевільна, але богиня. Вона була просто неймовірна. І це було зроблено для неї", — згадує модельєр.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Макі також поділяє побоювання істориків про те, що те, що сукню знову одягали, безсумнівно, завдало шкоди її безпеці та структурній цілісності. Йому було лише 23 роки, коли він зробив ескіз сукні під керівництвом Жана Луї Берто, навіть не знаючи, для кого ця сукня.

Як Кім Кардашян пояснила своє рішення одягнути сукню Мерілін ми вже розповідали ось тут. Зірці довелося скинути аж сім кілограмів, щоб поміститися у це вбрання.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Зазначимо, відомий британський ведучий Пірс Морган, який славиться своєю критикою на адресу Меган та Гаррі, теж не залишився осторонь коментарів. Він заявив, що "Мерілін перекинулася в труні" від такої новини.

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