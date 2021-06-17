Кінець епохи "ангелів": бренд Victoria's Secret відмовився від супермоделей з ідеальними тілами

Нове керівництво компанії вирішило, що бренду потрібно "припинити думати про те, чого хочуть чоловіки, і почати думати, чого хочуть жінки".

Victoria's Secret — одна з найвідоміших у світі компаній з продажу жіночої спідньої білизни, купальників, одягу, косметики, парфумерії та аксесуарів, яка прославилася не лише своєю продукцією, але і розкішними показами мод, на яких моделі дефілювали в образах ангелів.

Протягом багатьох років бренд звинувачували в надмірному еротизмі, расовій обмеженості, фотошопі тіл моделей і їхній надмірній худорлявості. Адже насправді носять їхню білизну не супермоделі з обкладинки, а звичайні жінки.

Victoria's Secret / Associated Press

Цього року бренд вирішив повністю переглянути свою концепцію і відмовитися від "ангелів". Більше показів з красунями на подіумі в крилах і неймовірних шоу ми не побачимо. Замість цього Victoria's Secret запустила кампанію за участю жінок, відомих своїми досягненнями, а не формами.

Тепер бренд, який раніше продавав "чоловічі мрії" буде повністю переформатований. Серед його нових облич - футболістка Меган Рапіноу, представниця лижного фристайлу Ейлін Гу, модель і адвокатка Палома Есслер, акторка і міссвіту Пріянка Чопра Джонас, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка і фотографка Аманда де Кадене. Вони консультуватимуть бренд, з'являтимуться в рекламі та просуватимуть Victoria's Secret в Instagram. Також в компанії з'явиться новий керівний склад і рада директорів, у якому всі місця, окрім одного, будуть зайняті жінками.

"Ми з гордістю оголошуємо про нову захопливу партнерську платформу #TheVSCollective, покликану формувати майбутнє Victoria's Secret. Ці видатні партнерки з їхнім унікальним минулим, інтересами і захопленнями співпрацюватимуть з нами для створення революційних колекцій продуктів, привабливого і натхненного контенту, нових програм для внутрішніх партнерів і підтримувати життєво важливі для жінок справи", — йдеться в офіційній заяві компанії.

Видання The New York Times відзначило, що білизняний бренд хоче спробувати переосмислити не лише себе, але і саме уявлення про те, що таке "сексуальність" і підтвердженням цьому стали слова генерального директора компанії Мартіна Вотерса.

"Коли змінювався світ, ми занадто повільно реагували. Нам потрібно було припинити думати про те, чого хочуть чоловіки, і почати думати про те, чого хочуть жінки", — зізнався Вотерс.

Victoria's Secret Fashion Show - 2018 (5 фото)

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