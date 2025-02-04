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Кінець історії: "Холостяк" Олександр Терен розійшовся зі своєю обраницею Інною Бєлєнь

Кінець історії: "Холостяк" Олександр Терен розійшовся зі своєю обраницею Інною Бєлєнь

Кінець історії: "Холостяк" Олександр Терен розійшовся зі своєю обраницею Інною Бєлєнь

Олександр Будько Терен та Інна Бєлєнь

Ветеран війни поділився сумною новиною у соцмережі.

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни Олександр Будько Терен та його обраниця Інна Бєлєнь більше не разом. Про це чоловік повідомив в Instagram, опублікувавши спільний з Інною допис.

Олександр зазначив, що вони разом з Інною вирішили завершити стосунки. Вони подякували одне одному за спільні моменти та щирі емоції і вирішили рухатися далі поодинці. Ветеран зазначив, що в житті часто все відбувається не так, як у романтичних стрічках. Він також додав, що після цього вони більше не будуть коментувати свій розрив, адже все, що хотіли, сказали одне одному.

Олександр Будько Терен та Інна Бєлєнь / ©
Олександр Будько Терен та Інна Бєлєнь

"Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в памʼяті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас.

Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій.

Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати на загал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас.

Дякуємо всім, хто був поруч і підтримував нас", – написав Олександр Терен.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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