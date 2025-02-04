Кінець історії: "Холостяк" Олександр Терен розійшовся зі своєю обраницею Інною Бєлєнь

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни Олександр Будько Терен та його обраниця Інна Бєлєнь більше не разом. Про це чоловік повідомив в Instagram, опублікувавши спільний з Інною допис.

Олександр зазначив, що вони разом з Інною вирішили завершити стосунки. Вони подякували одне одному за спільні моменти та щирі емоції і вирішили рухатися далі поодинці. Ветеран зазначив, що в житті часто все відбувається не так, як у романтичних стрічках. Він також додав, що після цього вони більше не будуть коментувати свій розрив, адже все, що хотіли, сказали одне одному.

Олександр Будько Терен та Інна Бєлєнь

"Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в памʼяті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас.

Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій.

Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати на загал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас.

Дякуємо всім, хто був поруч і підтримував нас", – написав Олександр Терен.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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